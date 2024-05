¡Hola! Hoy quiero poner a prueba tus habilidades de observación con un reto visual que te dejará boquiabierto: ¿puede encontrar la pelota violeta en 30 segundos? Solo los más observadores lo lograrán. Esta prueba es perfecta para aquellos que disfrutan de desafíos mentales. Si te gustan este tipo de acertijos, no puedes perderte los artículos de mi compañero César Quispe sobre “Hay 4 diferencias entre las imágenes de postres y solo las ubica un observador” y “¿Qué es lo que hace diferentes estas imágenes? Tienes 7 segundos para averiguarlo”. Ambos son excelentes para ejercitar tu cerebro y mantenerlo alerta. Así que, tómate un respiro, afine tu mirada y sumérgete en este divertido enigma. ¿Está listo para demostrar que tiene ojos de águila? ¡Vamos a ello!

Observa atentamente la siguiente imagen: ¿Dónde está la pelota violeta?

Tómate unos segundos más para mirar la imagen con atención. Si no la encuentras, te revelaré la solución al final de este artículo.

¿Eres lo suficientemente observador como para encontrar la pelota violeta escondida en esta imagen en solo 30 segundos?

Si aún no la has visto y ya pasaron los 30 segundos, no te preocupes, te daré algunas pistas:

La pelota está en el lado derecho de la imagen.

Está cerca atrás de un objeto.

Es pequeña y puede estar camuflada entre otros elementos.

Respuesta del reto visual

¿Qué tal te fue? ¿Lograste encontrar la pelota en 30 segundos? Comparte tu experiencia y reta a tus amigos a que intenten este desafío. Si aún no has encontrado la pelota violeta, aquí te revelo su ubicación:

Solo los más atentos pudieron completar este reto visual con éxito.

¿Te apasionan los retos que ponen a prueba tu percepción, atención y pensamiento crítico?

Si es así, ¡te invito a sumergirte en el fascinante mundo de los desafíos visuales! Estos acertijos, ilusiones ópticas y juegos de percepción te brindarán horas de entretenimiento mientras ejercitas tu mente y descubres nuevas habilidades. En MAG encontrarás una gran variedad de ellos. Algunos retos populares son:

