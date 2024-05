Decir que eres una persona muy inteligente es una cosa. Demostrarlo es otra. Aquí te doy la posibilidad de dejar en claro que posees un alto coeficiente intelectual. Solo tienes que superar este reto visual, que consiste en mencionar la cantidad exacta de triángulos en la imagen que acompaña la nota. A mí me tomó varios minutos dar la respuesta correcta. Lo bueno es que no hay un límite de tiempo, así que aprovecha eso tú también. El nivel de dificultad de este desafío es muy elevado, al igual que las pruebas compartidas por mi colega Nathaly Vizarreta. Hace poco difundió la que consiste en ubicar las 2 ‘B’ entre las ‘R’ y la que resolverás si hallas al dueño del caballo. Súmate a las mismas. No te arrepentirás.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se logra apreciar muchos triángulos, pero ojo a esto: hay algunos que los debes crear combinando figuras. Al tenerlos en cuenta, podrás averiguar el número exacto. Espero que la información brindada sea de mucha utilidad para ti.

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar bastantes triángulos. ¿Cuántos hay en total? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si ya te cansaste de contar triángulos y deseas saber cuántos hay de una vez por todas, llegar al lugar correcto. Ahora mismo sabrás el número exacto de las mencionadas figuras geométricas con solo mirar la siguiente imagen. Sí, ahí se revela al solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la cantidad exacta de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales para que te diviertas

¿Cómo es una persona con un alto coeficiente intelectual?

Una persona con un alto coeficiente intelectual es toda aquella capaz de manejar bastante información, comprender situaciones complejas, analizar y resolver problemas sumamente difíciles. Hoy en día, existen retos visuales que pueden exponer si alguien es muy inteligente o no.

Te recomiendo ver este video

¿Has superado a tu ex? descúbrelo con este test de personalidad