En plena temporada de espanto, ¿qué podría ser más escalofriante que enfrentarse a este misterioso enigma? El reto visual de Halloween que te presento hoy ha dejado perplejos incluso a los jugadores más astutos, que se devanan los sesos buscando la solución.

El desafío radica en detectar a los cuatro fantasmas absortos en la lectura en menos de 23 segundos, un test que pone a prueba tanto tu agudeza mental como tus ojos de águila. El tiempo promedio para resolver este enigma es de 64 segundos, pero ¿serás capaz de superarlo?

Encuentra los 4 fantasmas que leen en 23 segundos

La imagen presenta una serie de fantasmas agrupados, todos ellos vestidos con atractivos atuendos, ¡y algunos incluso están tocando instrumentos! Al abordar este desafío, se necesita astucia, ya que la imagen está diseñada para confundir tus ojos y desviar tu atención de la tarea. Esto se debe a la sobrecarga de fantasmas similares que acechan en el fondo. ¡Tu tiempo comienza ahora!

RETO VISUAL | Tendrás una visión 20/20 y un coeficiente intelectual alto si logras detectar los cuatro fantasmas que se esconden en esta ilusión óptica. | Test Prep Insight

¿Ya has logrado encontrar a estos traviesos poltergeists? Si aún no, aquí tienes una pista: los libros que sostienen tienen un tono rosa pálido que, si observas detenidamente, facilitará su detección.

Respuesta del reto visual

¿Aún no has tenido suerte? No te desanimes, este es uno de nuestros enigmas más desafiantes, y la respuesta se encuentra a continuación:

RETO VISUAL | La respuesta se encuentra en cada esquina de la imagen, con un fantasma por sección. | Test Prep Insight

¿Qué demuestra que tengo una visión 20/20?

Tener una visión 20/20 significa que puedes ver a 20 pies de distancia lo que una persona con visión normal puede ver a esa misma distancia. En otras palabras, tienes una visión nítida y clara, sin necesidad de corrección visual, lo que demuestra una agudeza visual perfecta. Esta medida es un estándar utilizado en las evaluaciones de la vista y refleja una excelente capacidad para enfocar objetos y detalles tanto de cerca como a cierta distancia.

