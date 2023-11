Tú también mereces divertirte. ¡No pienses que no! Con este reto visual, además de entretenerte, podrás saber si eres alguien que presta mucha atención a los detalles. Todo dependerá de cómo te vaya en el desafío, que consiste en ubicar la fresa en la imagen que acompaña la nota.

Esta vez, decidí no establecer un límite de tiempo, así que no te desesperes a la hora de buscar la mencionada fruta. Créeme que está ahí, aunque no lo parezca. Solo abre bien los ojos y observa la ilustración. ¡Con un simple vistazo no lograrás nada!

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay varias personas que se están divirtiendo en una discoteca. Algunas solo se dedican a bailar. Otras prefieren tomarse fotos mientras se mueven al ritmo de la música. El punto es que entre toda la gente, hay una fresa y tú debes encontrarla. ¡Confío en tu capacidad!

RETO VISUAL | Esta imagen muestra cómo se divierten varias personas en una discoteca. ¿Puedes hallar la fresa? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No siempre se puede ganar. A veces, se pierde y no por eso uno debe sentirse muy mal. La vida es así. Luego de la derrota, toca levantarse y continuar. Si quieres saber dónde está la fresa, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la fresa. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

