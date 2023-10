Son contados los retos visuales que permiten que los usuarios demuestren que son muy inteligentes. Si te ha dado ganas de sumarte a uno así, estás en la nota correcta, pues aquí te presento un desafío que te permitirá dejar en claro que posees un alto coeficiente intelectual. Claro está, siempre y cuando cantes victoria.

¿Cuál es tu tarea en esta prueba? Pues averiguar quién robó la máscara de un museo. Sí, alguien cometió un delito y tú eres el/la encargado(a) de identificarlo(a). No te preocupes por el tiempo porque no se te obliga completar la misión en cuestión de segundos; sin embargo, no estaría mal que superes el reto visual lo más pronto posible.

La imagen del reto visual

¿Qué muestra la imagen del desafío? Pues el interior del museo en cuestión, donde uno de los trabajadores, aparentemente un guía, decidió informarles a unos niños que alguien robó una máscara que se encontraba exhibida. ¡Analiza bien la ilustración para que puedas identificar a la persona que cometió el delito!

RETO VISUAL | En esta imagen se aprecia cómo un trabajador de un museo les informó a unos niños que acudieron al lugar que alguien robó una máscara. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

No te pongas triste si no fuiste capaz de averiguar quién robó la máscara. No todos pueden superar este reto visual. Es por eso que en este punto de la nota me encargo de dar a conocer la identidad de la persona que cometió el delito.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la máscara. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

Súmate a otro reto visual

