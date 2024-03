Me considero una persona con una vista bastante aguda. Disfruto de los retos visuales, esos acertijos que te desafían a encontrar objetos ocultos o detalles que a simple vista parecen invisibles. He resuelto varios de ellos, algunos en cuestión de segundos y otros que me han tomado más tiempo y esfuerzo. Hace unos días, me encontré con uno nuevo que me intrigó de inmediato, ya que consistía en encontrar a un segundo hombre en una imagen en solo 6 segundos. La ilustración mostraba una escena llena de detalles y a primera vista, solo pude ver a un sujeto escalando una montaña con un pico en una de sus manos, pero la descripción aseguraba que había otro oculto. Con la adrenalina corriendo por mis venas, me concentré al máximo, examinando cada rincón y detalle. Observé las formas, los colores, las sombras, buscando cualquier pista que me revelara su ubicación. Los segundos se agotaban y la tensión aumentaba. ¿Lo lograría? ¿Sería capaz de encontrarlo en el tiempo límite? Te invito a que te me unas en este desafío y pongas a prueba tu vista de águila. ¿Estás listo/a?

Encuentra al segundo hombre en 6 segundos

En la imagen presentada, se observa a un hombre ascendiendo una colina, pero no está solo; un segundo individuo está presente en la escena y tú tienes el desafío de encontrar a este hombre infiltrado en un breve lapso de tiempo, poniendo a prueba tu habilidad de observación. ¿Estás listo? ¡La cuenta regresiva comienza ya!

RETO VISUAL | Hay un segundo hombre escondido a plena vista en la imagen. ¿Puedes verlo en 6 segundos? | Bright Side

Solución del reto visual

Aquellos con agudeza visual pudieron identificar al segundo personaje más rápidamente que otros. ¿Fuiste uno de ellos? Al invertir la imagen, se revela la cara del hombre camuflado en la escena entre las rocas del lado derecho. Echa un vistazo:

RETO VISUAL | Antes de irte, asegúrate de compartir este desafío con tu familia y amigos y ver quién lo resuelve en el menor tiempo.

Te cuento qué es exactamente un reto visual

Los retos visuales, también conocidos como acertijos visuales o juegos de percepción, son una forma divertida y desafiante de poner a prueba tu agudeza visual, atención a los detalles y capacidad de razonamiento. Estos pasatiempos, que se han vuelto populares en Internet, consisten en encontrar objetos ocultos, identificar diferencias entre dos imágenes o resolver acertijos basados en imágenes.

