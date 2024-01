¿Te has preguntado qué reto visual se convirtió en una verdadera prueba para varios usuarios? El de esta nota. Ello se debe a su nivel de dificultad. Solo una persona observadora lo puede superar. ¿En qué consiste? En identificar los errores que posee la imagen de abajo.

¿Debes realizar la tarea en cuestión de segundos? No es algo obligatorio, pues no se ha establecido un límite de tiempo. En otras palabras, está permitido buscar con calma. Relájate. Si puedes, toma asiento en un lugar cómodo y luego abre bien los ojos antes de mirar la ilustración.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se aprecia a una mujer rubia durmiendo en la bañera de su casa. Al parecer, el baño fue tan relajante para ella que se puso a soñar. Lo curioso de esta escena es que hay ciertos elementos que no deberían estar. Esos vienen a ser los errores que tú debes identificar.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cómo duerme una mujer en una bañera. En esa escena hay varios errores. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No todo el tiempo se puede ganar. A veces, toca perder y uno tiene que aceptar la derrota. Si no pudiste identificar los cinco errores, no te preocupes. Mira la siguiente imagen y sabrás en qué parte se encuentran exactamente.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

