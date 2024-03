Cuando quiero poner a prueba mi visión y divertirme al mismo tiempo, pienso en los retos que hay en Mag, ya que solo ellos pueden brindarme todo eso que deseo. El desafío que motivó esta nota es una excelente alternativa porque no es fácil de superar. Más que nada por el límite de tiempo que posee. Resulta que la tarea aquí es ubicar a la foca en la imagen de abajo, pero en menos de 12 segundos. En un inicio, eso me pareció algo imposible de hacer, pero luego me di cuenta que la clave del éxito es la concentración. Si te distraes, estarás más cerca de perder que de ganar. No pienses en otra cosa que no sea este contenido. Realmente tienes lo necesario para cantar victoria. Solo necesitas creer en tu capacidad y demostrarla al mundo entero. ¡Vamos! ¡Qué empiece el juego!

Imagen del reto visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del reto visual? Pues a muchas personas divirtiéndose en la piscina. Parece que hace mucho calor porque hasta un perro decidió bañarse. ¡Qué adorable! Habiéndote dicho ello, indica la ubicación de la foca. Sí, también han dibujado a ese animal. Por ahí está. Abre bien los ojos para encontrarla.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra el momento en que varias personas la pasan genial en una piscina. Hasta un perro se metió a la misma. ¿Dónde está la foca? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Aquí es donde felicito a las personas que se esforzaron al máximo y pudieron hallar a la foca en menos de 12 segundos. A quienes la tarea se les hizo imposible de realizar, les cuento que podrán conocer la ubicación del animal con solo mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la foca. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

