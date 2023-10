Me parece genial que existan retos visuales que, además de divertirnos, permitan demostrar las capacidades que tenemos. Por ejemplo, si superas el desafío que te traigo hoy, dejarás en claro que eres una persona observadora. ¿Qué tienes que hacer exactamente para cantar victoria? Hallar el paraguas que no tiene dueño en la imagen.

La ilustración que te menciono arriba se encuentra abajo. La dejé ahí para que la puedas mirar detenidamente. Ten en cuenta que solo haciendo eso podrás ubicar la sombrilla que está completamente abandonada. Aprovecha que la prueba no posee un límite de tiempo. En otras palabras, nada ni nadie te apura.

La imagen del reto visual

De acuerdo a la imagen del reto visual, varias personas están caminando por una ciudad con paraguas debido a que está lloviendo en ese momento y no desean mojarse. A simple vista, da la impresión que cada sombrilla que aparece en la ilustración tiene propietario, pero no. Hay una que no es de nadie. ¡Esa debes hallar!

RETO VISUAL | En esta imagen, que te permite apreciar a varias personas con paraguas mientras caminan por una ciudad en un día lluvioso, hay una sombrilla sin dueño. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Los retos visuales como este no llegan a ser superados por todos los participantes. Esa es la verdad. Si no pudiste cantar victoria, no hay problema. Levanta la cabeza. Mira ahora mismo la siguiente imagen para que sepas dónde está el paraguas sin dueño.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra la ubicación exacta del paraguas sin dueño. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

