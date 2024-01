Quiero que en tus ratos libres puedas divertirte de una manera sana. Es por eso que me aseguro de compartir la mayor cantidad posible de retos visuales en Mag. Hoy tocó darte a conocer el desafío que consiste en hallar el corazón en la imagen de abajo. Te aclaro que es una actividad que solo la realiza alguien que presta mucha atención a los detalles.

No es necesario que lo encuentres en cuestión de segundos, pero si lo haces no hay problema. Solo te informo que no hay un límite de tiempo. Eso a varios usuarios les ha agradado bastante; sin embargo, cometieron el error de confiarse y acabaron pensando que es imposible superar esta prueba. La concentración es clave.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar un vecindario. No me preguntes su ubicación porque no lo sé. Tampoco podría indicarte si es que hay una celebración ahí, pero eso parece por la gran cantidad de globos presentes. Dicho todo ello, halla el corazón.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra la gran cantidad de globos que hay en un vecindario. ¿Dónde está el corazón? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No agaches la cabeza. Perdiste en un juego. La vida continúa. Tendrás tu revancha. Ya verás. Si quieres conocer la solución del desafío, mira la siguiente imagen. Ahí se indica la ubicación exacta del corazón.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del corazón. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

