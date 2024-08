Ingresar a esta nota de Mag significa querer divertirse sanamente y eso está bien. Lo aplaudo. Yo me entretengo en mis tiempos libres y está perfecto que tú también lo hagas. El reto visual que te presento aquí es una gran alternativa para ello porque además de permitirte pasar un buen rato está el hecho de que es una oportunidad para que demuestres que eres una persona observadora. Sí, solo alguien así es capaz de superarlo. ¿En qué consiste el desafío? Pues en detectar qué es lo que no cuadra en la imagen que he colocado la imagen. Como cuentas con todo el tiempo del mundo para hacerlo, relájate. No te estreses. Simplemente abre bien los ojos y observa la ilustración.

Imagen del reto visual

¿Qué permite apreciar la imagen del reto visual? Pues una escena muy adorable: una familia haciendo pícnic. Realmente, todos lucen muy contentos. Lo curioso es que en esa escena hay algo que no cuadra y eso tú lo debes identificar para que puedas superar el desafío. ¿Preparado(a)? ¡Vamos!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a una familia haciendo pícnica. Seña qué no cuadra en esa escena. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Perder es parte del juego. No siempre se puede ganar. A veces, toca perder y uno debe aceptar la derrota. Si no fuiste capaz de cantar victoria en el reto visual, no hay problema. En este punto de la nota te voy a dar a conocer qué es lo que no cuadra. Solo debes mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué es lo que no cuadra. (Foto: genial.guru)

