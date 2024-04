Luego de varios meses, me he dado cuenta que los animales protagonizan retos visuales que son capaces de hacernos pasar un excelente momento de diversión. El de aquí es un claro ejemplo de ello. Cuando participé en el mismo, me entretuve bastante. Lástima que no pude superarlo, pero tranquilo(a). Estoy seguro que tú sí triunfarás. El desafío que motivó esta nota consiste en hallar al caracol en tan solo 8 segundos. No está de más indicarte que tienes que mirar con mucha atención la imagen de la prueba. Ese es el único camino que te llevará a cantar victoria.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar una zona rocosa donde, aparentemente, no hay ningún animal. Sin embargo, la presencia de un caracol demuestra que sí pusieron uno. Tienes que encontrarlo rápidamente para que puedas manifestar “lo logré” en este desafío.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra una zona rocosa y tú debes hallar al caracol. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Los 8 segundos que se brindan no son suficientes para ti? Tranquilo(a). A veces se gana y en otras ocasiones se pierde. Si hoy te tocó fallar, no hay problema. Ahora mismo podrás conocer la ubicación del caracol. Solo mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del caracol. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

