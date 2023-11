Todos tenemos distintas capacidades que nos hacen únicos. Si una de las tantas que posees es prestar atención a los detalles, entonces no será un problema para ti superar este reto visual. ¿En qué consiste el desafío? En localizar el regalo envuelto en la imagen que ya coloqué líneas más abajo. ¿Preparado(a)?

Date cuenta que no he indicado que es obligatorio que encuentres dicho obsequio en cuestión de segundos. ¿Para qué exigirte hacer eso si ya la tarea no es nada fácil de realizar? No te estreses a la hora de buscar. Relájate. Abre bien los ojos y observa la ilustración. ¡Ese es el camino!

Imagen del reto visual

Según la imagen del reto visual, uno niño está celebrando su cumpleaños con una fiesta, a la que asistieron varios de sus amigos, quienes le entregaron regalos. Curiosamente, solo uno de los tantos obsequios está envuelto. Ese es el que debes localizar para decir “lo logré”. ¡Ya lo sabes!

RETO VISUAL | En esta imagen, que te permite apreciar la fiesta de cumpleaños de un niño, hay un regalo envuelto. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Nada es de vida o muerte aquí. Esto es solo un juego. Si no fuiste capaz de hallar el regalo envuelto, no hay problema. Levanta la cabeza y sigue con tu vida. Ahora mismo podrás saber dónde está el mencionado obsequio.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del regalo envuelto. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

