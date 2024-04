No puedo decirte que este reto visual es fácil de superar porque estaría mintiéndote y eso es algo que no quiero hacer. Prometí informarte siempre con la verdad y así será. Cuando me sumé al desafío de aquí, pensaba que cantaría victoria sin esforzarme bastante. Estaba muy equivocado, pues debido al límite de tiempo, tuve que dejar todo en la cancha para finalmente triunfar. Es por eso que ahora te pido que te prepares. No te confíes. Tu tarea, en esta ocasión, es indicar la cantidad exacta de cuadrados en la imagen de abajo, pero en menos de 15 segundos. Si haces lo que indiqué, todo estará bien.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un gran número de cuadrados. Para que puedas manifestar “lo logré” en este desafío, debes indicar la cantidad exacta rápidamente, así que concéntrate. No te distraigas con nada. Este es el momento para que demuestres tu capacidad.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes cuadrados. ¿Cuántos hay exactamente? Responde en menos de 15 segundos. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No siempre se puede ganar. A veces, toca perder y uno tiene que aceptar la derrota. No hay de otra. Si te interesa saber cuántos cuadrados hay, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual que te he presentado el día de hoy.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la cantidad exacta de cuadrados. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales que debes resolver en pocos segundos

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

Te recomiendo ver este video

