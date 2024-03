Pocos retos visuales me han llevado al límite. Debo aceptar que este es uno de ellos. En un comienzo creía que lo que comentaban varios usuarios en las redes sociales era pura exageración, pero luego de participar en el desafío pienso igual que muchos internautas: no cualquiera lo supera. Y es que no es nada sencillo hallar al caracol en menos de 12 segundos. ¡Ese animal no parece haber sido dibujado! Como quiero ayudarte, la imagen de este contenido la he colocado más abajo para que la aprecies sin ningún problema. Recuerda que mirarla con bastante atención es fundamental. No puedes darte el lujo de distraerte. Si lo haces, tus posibilidades de cantar victoria serán mínimas. Sin embargo, la decisión, al final será toda tuya.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay muchas personas en un parque. Cada una realiza una actividad distinta con el fin de aprovechar el buen ambiente. Eso me parece genial. Pero no te quedes solo con ello. Recuerda que tu misión en este desafío es localizar al caracol en menos de 12 segundos. ¡El tiempo corre y no se detiene! ¡Vamos!

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar a un gran número de personas en un parque. Tienes que encontrar al caracol. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Felicito a las personas que lograron triunfar en este desafío. Si lamentablemente integraste el grupo de los que no pudieron cantar victoria, te informo que conocerás la ubicación del caracol con simplemente mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del caracol. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

