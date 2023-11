Los retos visuales no solo nos divierten, sino que también nos permiten demostrar ciertas capacidades que tenemos. Por ejemplo, al participar en el desafío de aquí puedes dejar en claro que eres capaz de prestar atención a los detalles. Todo dependerá de cómo te vaya. Tu misión aquí es ubicar el peluche del niño en la imagen que coloqué abajo.

No hace falta que se establezca un límite de tiempo para que la prueba sea difícil de resolver. Basta con saber esta estadística: el 97 % de los participantes no logró cantar victoria. Sí, leíste bien. Nada de lo que te digo es mentira, así que lo mejor que puedes hacer es prepararte. No te confíes.

La imagen del reto visual

Lo que nos permite apreciar la imagen del reto visual es que un niño está llorando desconsoladamente en su habitación porque no encuentra su peluche. Con el fin de que su madre lo encuentre, hizo un dibujo de su juguete de tela, pero a pesar de ello, la progenitora no sabe dónde está. ¡Vamos! ¡Ayúdalos!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un niño llorando junto a su madre porque no encuentra su peluche. Ayúdalo. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Lo que se comenta en las redes sociales es que este reto visual es uno de los más difíciles que existen. Por esa razón, no te sientas mal por fallar. En el próximo desafío te irá mejor. De eso estoy seguro. Para que conozcas en qué parte se encuentra el peluche del niño, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del peluche que le pertenece al niño. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

