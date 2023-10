¿Estás aburrido y no sabes qué hacer para cambiar eso? Te propongo que participes en el reto visual de aquí. Créeme que te divertirás, pero lo más importante es que averiguarás si prestas mucha atención a los detalles o no. Todo dependerá de cómo te vaya en el desafío. Antes de sumarte al mismo, ¡prepárate!

Esta vez, tu misión es ubicar la brújula del capitán de unos piratas. Para ello, vas a tener que observar la imagen que he colocado abajo. Sí, en esa ilustración se encuentra el instrumento de orientación. Claro está, con un simple vistazo no podrás hallarlo. Es obligatorio esforzarse al máximo para cantar victoria.

La imagen del reto visual

De acuerdo a la imagen, hay cinco piratas en el barco (incluyendo al capitán) y ninguno tiene idea de dónde está la brújula. Sin ese objeto, no pueden irse a ningún lado, ya que se perderían en el mar. Antes de que comiences a buscarlo, te recalco que no se ha establecido un límite de tiempo, así que no te estreses.

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar a varios piratas. Tú tienes que ubicar la brújula del capitán. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Como no se exige encontrar la brújula en segundos, puedes seguir buscando, pero si en caso ya te cansaste y deseas saber dónde está exactamente, mira la siguiente imagen. Ahí se indica la ubicación del instrumento de orientación.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la brújula del capitán de los piratas. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

