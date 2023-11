A veces, los niños no miden las consecuencias de sus acciones y actúan creyendo que lo que hacen es divertido y no puede generar ninguna molestia. Te comento esto porque en el reto visual de aquí tienes que averiguar quién, de los pequeños que aparecen en la imagen de abajo, le hizo una broma a su profesora. ¡Si eres muy inteligente, resolverás el caso!

No se te ocurra acusar a uno de los estudiantes sin fundamento. Tienes que analizar bien la ilustración antes de señalar a un alumno. No te preocupes por el tiempo porque aquí no hay un límite establecido. ¡Demuestra que tu coeficiente intelectual es alto! ¡Este es tu momento!

Imagen del reto visual

En un salón de clases, una profesora está teniendo un mal día. A esa conclusión se puede llegar al mirar la imagen del reto visual. Y es que la docente luce muy enojada porque uno de sus estudiantes ocasionó que su mano quedara pegada a su taza. ¡Sí, le hizo una broma! Solo hay tres alumnos en la ilustración. Uno de ellos es el culpable.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra a una docente molesta debido a que un estudiante le hizo una broma. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Sé que es difícil aceptar una derrota, pero así es la vida. No siempre se puede ganar. A veces, toca perder. Para que sepas quién es el que le hizo una broma a la profesora, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién le hizo la broma a la profesora. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

