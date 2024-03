Es un hermoso día para divertirnos. No puedo decir lo contrario porque estaría mintiéndote y eso es algo que no quiero hacer por ningún motivo. El reto visual que te presento hoy tiene la capacidad de entretenerte de una manera muy sana. ¡De verdad! Pero algo que también me he dado cuenta al participar en el mismo es que puede revelar si eres una persona observadora o no. ¡Sí, es increíble! Todo dependerá de cómo te vaya en el desafío, que consiste en encontrar a una rana en la imagen de abajo. Si realizas esa tarea, obviamente posees la característica que te he mencionado más arriba. ¡Aprovecha! No creas que es obligatorio hallar al animal en cuestión de segundos porque no es así. Aquí no se ha establecido un límite de tiempo. Eso lo debes aprovechar al máximo. ¿Cómo? Prestando mucha atención a cada detalle de la ilustración. Ese es el único camino que lleva a la gloria. Eso me quedó claro. ¡Que no se te olvide, por favor! ¡No te distraigas con nada!

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se aprecia cómo varias personas caminan por un parque. A pesar de que lo hacen en un día lluvioso, están alegres y eso es genial. Pero ojo a esto: aunque no lo parezca, en la ilustración colocaron una rana. Tienes que localizarla para triunfar en este desafío. ¡Esfuérzate al máximo! ¡Estoy seguro que puedes hacerlo!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a bastantes personas caminando por un parque en un día lluvioso. ¿Dónde está la rana? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Llegar hasta aquí puede significar muchas cosas. Una de ellas, y tal vez la más probable, es que no hayas podido superar el reto visual. No te sientas mal si es que eso pasó. Esto es un juego. Para que sepas dónde está la rana, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la rana. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

