¿Cómo te va con los retos visuales que poseen un límite de tiempo? ¿Consideras que no hay uno que no seas capaz de superar? Bueno, hoy te presento un desafío en el que debes hallar una botella de vidrio en una imagen, pero en solo 12 segundos. ¡Sí, no puedes demorarte bastante!

Claramente, no todos los usuarios del mundo son capaces de realizar esta tarea. Se necesita mucha concentración para afrontar una misión de este tipo. Además, es indispensable tener habilidades de observador, ya que solo prestando mucha atención a los detalles uno puede saber dónde está el recipiente rápidamente.

La imagen del reto visual

Al mirar la imagen del reto visual, uno se percata que tiene que buscar la botella de vidrio en la sala de una casa. Alguien la dejó donde no debía y ahora el propietario de la vivienda la está buscando. Ayúdalo. Solo cuentas con 12 segundos para encontrar el recipiente, ya que este deber ser devuelto a una tienda del vecindario.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra la sala de una casa. ¿Ya pudiste localizar la botella de vidrio? (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Levanta la cabeza. No tienes que sentirte mal por no haber superado el reto visual. Nada es de vida o muerte aquí. Si quieres saber en qué parte se encuentra la botella vacía, observa la ilustración que he dejado abajo.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la botella de vidrio. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

