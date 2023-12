No miento cuando digo que los retos visuales divierten bastante y brindan información relevante. Por ejemplo, el de aquí consiste en localizar un gato. Si lo haces, no habrá ninguna duda de que eres alguien que presta mucha atención a los detalles. ¿Te animas a participar en el desafío?

La imagen donde tienes que buscar al pequeño felino la he dejado más abajo. Mírala bien. No te preocupes por el tiempo. No interesa si hallas al minino en segundos o después de varias horas. Tan solo importa que realices la tarea. ¡Esfuérzate al máximo!

Imagen del reto visual

¿Qué hay en la imagen del reto visual? Pues tres calabazas, muchos murciélagos y solo un gato, pero este último no se aprecia fácilmente. Y es que decidió ocultarse. Demuestra que tú eres capaz de encontrarlo. ¡Utiliza tus habilidades de observación!

RETO VISUAL | En esta imagen hay un gato entre los murciélagos y las calabazas. Tienes que localizarlo. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Perder es parte del juego. No siempre se puede ganar. Si hoy no pudiste cantar victoria, no hay problema. Para que no te quedes con ganas de saber dónde está el gato, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del gato. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

