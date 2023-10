Quítate esa idea de la cabeza de que los retos visuales no pueden medir la inteligencia de los usuarios. El que motivó esta nota es capaz de ello, ya que solo lo superan las personas que tienen un alto coeficiente intelectual. El desafío consiste en detectar el error en la imagen que apreciarás más abajo. ¡Prepárate!

Créeme que aquí es fundamental que utilices tus conocimientos sobre los animales. No hay posibilidad de que cantes victoria si no los usas. Lo bueno es que nada ni nadie te apura. Sí, en este reto visual no se ha establecido un límite de tiempo. Aprovecha eso. ¡La pelota está en tu cancha!

La imagen del reto visual

La imagen del reto visual te permite apreciar a un oso polar y a varios pingüinos. Todos esos animales no parecen tener ningún problema por estar cerca. Tampoco da la impresión de que haya un error en la escena, pero lo cierto es que hay una equivocación. ¡Identifícala! ¡Demuestra que eres muy inteligente!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un oso polar y a varios pingüinos. ¿Cuál es el error? (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿No fuiste capaz de detectar el error en la imagen? Tranquilo(a). No siempre se puede ganar. Perder también es parte del juego. Ahora mismo tienes la posibilidad de saber cuál es la equivocación presente en la ilustración.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

¿Cómo es una persona con un alto coeficiente intelectual?

Una persona con un alto coeficiente intelectual es toda aquella capaz de manejar bastante información, comprender situaciones complejas, analizar y resolver problemas sumamente difíciles. Hoy en día, existen retos visuales que pueden exponer si alguien es muy inteligente o no.

Un nuevo reto visual para ti

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.