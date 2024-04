Estar aquí significa tener la posibilidad de demostrar que eres una persona observadora. Sí, en serio. Si superas el reto visual de esta nota, nadie podrá decir que no posees esa característica. El desafío consiste en ubicar al cocodrilo en la imagen de abajo. A mí me costó hacerlo. De no haber prestado mucha atención a los detalles, no habría sido capaz de hallar al animal, así que te recomiendo que hagas eso. No te confíes. Aunque no hay un límite de tiempo, es muy difícil cantar victoria en la prueba. Solo un 3 % de los participantes sabe lo que es triunfar aquí. Esa estadística es suficiente para que tomes las cosas en serio, ¿no crees?

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual muestra un pantano. No me preguntes en qué parte se encuentra porque no lo sé. Igual eso no es importante. Lo que realmente interesa es que localices al cocodrilo, que intenta pasar desapercibido para poder cazar.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra un pantano. Tienes que ubicar al cocodrilo. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar y deseas conocer la ubicación exacta del cocodrilo? No hay problema. Llegaste al punto correcto de la nota. Para que sepas dónde está el mencionado animal, mira la siguiente imagen. ¡Solo tienes que hacer eso!

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del cocodrilo. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

