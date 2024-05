En mi tiempo libre siempre busco retos visuales para divertirme. Los que más me acaban entreteniendo son los difíciles de superar. Es por eso que decidí presentarte uno así. En esta ocasión, tu tarea es ubicar el candado que está abierto en la imagen de abajo. Si bien no hay un límite de tiempo, no cualquiera es capaz de hacerlo. Te comento que solo alguien que presta mucha atención a los detalles puede cantar victoria. ¡Ojo con eso! Una vez que hayas participado en la prueba, súmate a las que ha compartido recientemente mi colega Nathaly Vizarreta. ¡También son muy buenas! Por ejemplo, está la que consiste en localizar la paleta escondida y la que superarás siempre y cuando halles al camaleón sacando la lengua.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual muestra bastantes candados que están cerrados, pero no creas que todos se encuentran así. Hay uno abierto y ese es el que tú debes ubicar ahora mismo. Es tiempo que demuestres tu capacidad. ¡Vamos!

RETO VISUAL | En esta imagen hay un gran número de candados cerrados. ¿Dónde está el abierto? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

A nadie le agrada perder. Eso lo sé muy bien. Pero también soy consciente que no siempre se puede ganar. Si hoy fallaste, mañana triunfarás. Para que no te quedes con las ganas de saber dónde está el candado abierto, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del candado abierto. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales para que demuestres que prestas mucha atención a los detalles

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

