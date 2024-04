Debo confesar que este es un reto visual que varios amigos me recomendaron. Y es que un día les dije que me divertía bastante participar en desafíos difíciles de superar y ellos consideraron que el de aquí es muy complicado de resolver. Para serte honesto, pienso que no se equivocaron. ¡Cómo me costó cantar victoria aquí! Te recomiendo que te prepares antes de sumarte a la prueba, que consiste en encontrar el corazón que está en la imagen que acompaña la nota. Ten en cuenta que nada más una persona observadora es capaz de realizar esa tarea, así que deja todo en la cancha.

Imagen del reto visual

Realmente, hay muchas flores en la imagen del reto visual. Parece imposible que esté un corazón entre ellas, pero créeme que sí colocaron uno. Lo bueno es que tienes todo el tiempo del mundo para ubicarlo, ya que no se te exige hacerlo rápidamente.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes flores. Tú tienes que encontrar el corazón. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar el corazón y deseas conocer su ubicación exacta? No te preocupes. En este punto de la nota podrás saber dónde está. Para ello, deberás mirar la siguiente imagen. Ahí se indica cuál es la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del corazón. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

