El reto visual que pocas personas han superado está aquí. El desafío tiene un alto nivel de dificultad, así que prepárate. Consiste en mirar una imagen y luego indicar quién es el hada madrina. Ojo que solo cuentas con 10 segundos para dar una respuesta. ¡No te distraigas!

Hay quienes piensan que la prueba de esta nota es imposible de resolver. No vayas a creer eso porque ninguna que se haya creado es así. Para cantar victoria, simplemente debes concentrarte en el objetivo. ¡Sí, en serio! No despegues tus ojos de la ilustración.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual nos permite apreciar una escena en la que varios niños se divierten mientras son supervisados por mujeres. ¿Puedes identificar quién es el hada madrina? ¡Recuerda qué suelen usar para que puedas decir “lo logré” rápidamente!

RETO VISUAL | Esta imagen muestra cómo se divierten unos niños mientras son supervisados. Tienes que indicar quién es el hada madrina. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Los 10 segundos no fueron suficientes para ti? Tranquilo(a). Todo esto es un juego. Nada es de vida o muerte. Si no pudiste resolver el reto visual, no hay problema. En este punto de la nota sabrás quién es el hada madrina.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del hada madrina. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

Te dejo un nuevo reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.