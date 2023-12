¿Te gustaría saber si prestas mucha atención a los detalles? Con el reto visual de aquí puedes averiguarlo. Todo dependerá de cómo te vaya en el desafío, que consiste en ubicar al pájaro que se encuentra en la imagen que acompaña la nota. ¿Eres capaz de hacerlo?

Tengo que informarte que hay usuarios que, luego de participar en la prueba y no haber cantado victoria, señalaron que no hay ningún ave en la ilustración, pero eso no es verdad. Créeme que sí la dibujaron y hasta pintaron.

Imagen del reto visual

El arte se puede expresar de distintas maneras. El joven que aparece en la imagen del reto visual lo hace pintando un cuadro y realmente lo hace muy bien, ¿no te parece? Pero no te quedes solo con eso. Abre bien los ojos para que seas capaz de localizar al pájaro.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un joven pintando un cuadro. ¿Puedes ubicar al pájaro? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Cantar victoria es genial, pero el no hacerlo no debe ponerte muy triste. Levanta la cabeza. Arriba esos ánimos. Esto es solo un juego. Si quieres conocer la ubicación del pájaro, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del pájaro. (Foto: genial.guru)

¿Quién realmente presta mucha atención a los detalles?

Una persona que presta mucha atención a los detalles es aquella que mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. En otras palabras, es observadora. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

