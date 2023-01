La nueva canción de Shakira sigue dando la vuelta al mundo y no solo ha roto récords en plataformas como Spotify y YouTube, sino que millones de personas la cantan a diario y hasta le han creado sus propios pasos de baile. Mientras que algunos todavía dudan que “BZRP Music Session #53″ está dedicada a Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí, otros no tienen la menor duda tras la ‘tiradera’ junto a Bizarrap y las demoledoras frases que pronuncia la colombiana. En este marco, una boy band se animó a lanzar una coreografía y la más entusiasta fue la propia cantante que lo promocionó en sus redes sociales, ¿de quiénes se trata?

El éxito de la canción lanzada el 11 de enero no solo se debe a la referencia al fin de la relación con el padre de sus hijos, sino también a frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción”, “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, “Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues”, “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, entre otras.

Si bien el videoclip oficial lanzado en la cuenta de Bizarrap en YouTube muestra a Shakira en un estudio de grabación frente a un micrófono y entonando la “BZRP Music Session #53″, lo que mucho no imaginaron es que le crearían una coreografía, que fue del total agrado de la colombiana.

La coreografía viral de la “BZRP Music Session #53″

Mediante su cuenta de Instagram, Shakira no solo agradeció que el tema debutara en la posición #1 de Spotify Global, tuviera más de 100 millones de vistas en YouTube o marcara 3,6 millones de reproducciones en solo una hora, sino que agradeció “al grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.

Y no quedó ahí, pues se rindió ante la coreografía creada por ‘Amor’, la nueva boy band del momento conformada por 5 jóvenes que se presentan en redes sociales como una ‘Spanglish Latin BoyBand’ y son de Estados Unidos, España y Colombia con “5 diferentes personalidades y aspiraciones. Pero con el mismo sueño de lograr algo importante para nosotros”. La integran Yago Vidal, Nico Carioco, Angel Calero, Christian Gonzalez y Cristian vidal.

Shakira quedó impactada por la coreografía de su “BZRP Music Session #53″ y la promocionó en su cuenta oficial. (Foto: @shakira / Instagram)

Ellos no solo le crearon los pasos de baile a la canción, sino que también la cantaron a capela y quedaron totalmente sorprendidos de que ella los promocionara en su cuenta oficial. “Qué emoción. Te queremos mucho Shakira, gracias por compartir nuestro video”, escribieron en su cuenta oficial @amormusic en Instagram.

Este logro no paso desapercibido para sus incondicionales o nuevos fans: “Bien merecido que comparta su video! Me encantó y esperaba ver un vídeo de ustedes con la música completa. Llegué acá porque Shakira compartió su video y la verdad me alegro por qué los pude conocer”, “Lo hermoso que suena cuando cantan todos juntos”, “Woww de verdad que tienen un talentazo”, entre otros.

