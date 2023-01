Para nadie es un secreto que Shakira suele utilizar sus decepciones amorosas e historias de sus relaciones en sus canciones, algo que ocurrió nuevamente con Gerard Piqué, pues le dedicó los temas “Monotonía” y, hace unos días, la “Music Sessions Vol. 53″ con el argentino Bizarrap.

El tema, como era de esperarse, incluye varias referencias a su exnovio catalán y su actual pareja Clara Chía Martí, a quien comparó con los automóviles Twingo y relojes de pulsera Casio, insinuando su baja calidad, algo que no cayó bien en la celeb de España, que compartió un simple mensaje en señal de su desaprobación ante lo expuesto por la barranquillera.

Tras el lanzamiento, mucho se ha revelado, como la lista de artistas que han cantado sobre sus rupturas amorosas, la reacción de streamers españoles, la acusación de plagio de una tiktoker venezolana, entre otros.

¿QUÉ SIGNIFICA “TIRAR BEEF”?

En menos de un día, la canción se acerca a los 70 millones de reproducciones, convirtiéndose en una de las más exitosas en lo que va del 2023 en YouTube, volviéndose tendencia en redes sociales, pues los usuarios aseguran que la colombiana “le ha tirado beef” a Gerard Piqué.

Para nadie es un secreto que la nueva canción está repleta de indirectas y pullas a su expareja, incluyendo menciones a su nombre y el de su novia (“que te sal-pique” y “Clara-mente”), los cuales se combinan con reproches directos de supuestas actitudes que el español habría tenido en su relación con Shakira.

Estos comentarios con considerados un “beef”, lo que en su traducción literal del inglés se traduce como “carne”, pero que de forma figurada hace referencia a golpes o ataques directos, los cuales buscan iniciar una pelea.

Es decir, lanzar un bocado para que otra persona lo muerda y empezar una confrontación, algo que “Shak” ya hizo y se espera una respuesta más directa de Piqué o de la propia Clara Chía.

Cabe destacar que la expresión nace de las peleas de rap entre dos o más representantes, quienes arremeten unos contra otros en idas y vueltas de expresiones, lanzándose estos “beef”, los cuales el otro responde con otro que deberá ser igual o más fuerte que el anterior.

Si bien nació en las batallas, la expresión se ha ido colocando entre las favoritas entre los usuarios en redes sociales.

La cantante colombiana se unió a Bizarrap (Foto: Shakira / Instagram)

¿LA CANCIÓN DE SHAKIRA Y BIZARRAP ES UN PLAGIO?

A diferencia de las batallas, donde los cantantes deben interpretar sus más originales temas, Shakira ha sido acusada de plagio por pafte de la cantante venezolana Briella, quien no tardó en pronunciarse en redes sociales.

“No sé qué hacer. Estoy hasta temblando. El Bizarrap Session lleva 30 minutos y tengo el buzón colapsado tanto en Twitter como en Instagram con mensajes de lo parecida que es la Bizarrap Session a mi canción Solo Tú. El coro está en la misma tonalidad”, se pronunció la influencer.

El tema “Solo tú” fue lanzado en julio del año pasado y posee más de un millón de vistas, además de tener tonos y patrones muy similares al del tema de Shakira.

“Yo la amo a Shakira y es hasta un honor que me plagie. Pero no. Es muy parecida. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro”, se pronunció. MIRA LAS DIFERENCIAS AQUÍ.