Considero que hay que celebrar todo lo bueno que nos sucede. La vida es una. Por lo tanto, hay que disfrutarla al máximo. Si te topaste con este acertijo visual, eres más afortunado(a) de lo que piensas. Lo curioso es que aquí tu misión es encontrar la palabra ‘SUERTE’ en la imagen de abajo. Sí, en la sopa de letras. Pero antes de que comiences a buscar, te informo que solo 2 de cada 10 personas son capaces de hallarla, así que no te confíes. Luego de haber resuelto esta prueba, anímate a participar en otras que también son muy buenas. Me refiero a las que difundió mi colega Nathaly Vizarreta. Entre las más recientes, está la que consiste en identificar las 3 diferencias entre unas ilustraciones y la que resolverás siempre y cuando halles la escalera escondida.

Imagen del acertijo visual

La imagen del acertijo visual tiene muchas letras. Tienes que concentrarte en las seis que forman la palabra ‘SUERTE’. Como no hay un límite de tiempo, puedes buscar el mencionado término con calma. No te desesperes.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen te muestra una sopa de letras. ¿Dónde está la palabra ‘SUERTE’? (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

En este punto de la nota te recuerdo que todo esto es un juego. Por lo tanto, no te sientas mal si no pudiste cantar victoria. Para que no te quedes con las gnas de saber dónde está la palabra ‘SUERTE’, mira la siguiente imagen.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la palabra ‘SUERTE’ en la sopa de letras. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 acertijos visuales para que te diviertas

¿Cómo son los acertijos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay acertijos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

Te recomiendo ver este video

Reto visual: descubre a qué le tienes miedo