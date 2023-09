¿Cómo sujetas tu bolígrafo al escribir? ¿Lo sostienes entre el pulgar, el índice y el dedo medio, o colocar el pulgar por encima de los dedos? Tu estilo para sostener un lápiz o un lapicero puede revelar aspectos de tu personalidad, temperamento y características tanto positivas como negativas.

Un estudio de 2018, publicado en la revista ‘Personality and Individual Differences’, sugiere que las personas que sujetan el bolígrafo con el pulgar por encima de los dedos tienden a ser más ambiciosas, extrovertidas y expresivas, emocionalmente. Por otro lado, un estudio de 2020, publicado en la revista ‘Frontiers in Psychology’, encontró que aquellos que sostienen el bolígrafo entre el pulgar, el índice y el dedo medio tienden a ser más creativos y de mente abierta.

¿Qué dice tu estilo al sostener el bolígrafo, al escribir sobre tu personalidad?

Primero agarra un bolígrafo y un papel y escribe algo para que compruebes cómo realmente pones tus dedos de la mano al sostener este objeto. Abajo te dejo dos imágenes de referencia para que te guíes. No trates de forzar nada y hazlo naturalmente. Una vez que tengas tu respuesta, desplaza hacia abajo para que puedas leer lo que dice de ti, este pequeño detalle que muchas veces pasa desapercibido. ¡Te sorprenderás con lo que tenga que contarte!

Resultados del test de personalidad

Sostienes el bolígrafo entre el pulgar, el índice y el dedo medio:

Esto revela facetas duales de tu personalidad, susceptibles a crear un tejido complejo de análisis y emociones, según el contexto. Tu mente es afilada y se inclina hacia el pensamiento crítico y la resolución de enigmas. Tal vez encuentres tu vocación en los dominios de la ciencia, la ingeniería o los negocios. Pero, por otro lado, también albergas una profunda sensibilidad emocional. Tu capacidad empática y compasiva te encamina hacia las sendas artísticas, humanísticas o sociales.

En el conjunto, aprecias con regularidad la estabilidad y la estructura. No obstante, esto no implica que te rehúses a los caprichos del azar, siempre y cuando estén hilados con el orden. Buscas equilibrar las facetas de la vida. Tu voluntad es férrea, y tu resistencia mental te confiere una reputación de confiabilidad y solidez. Con frecuencia, ofreces consejos sabios y eres visto como un individuo firme y enigmático. No obstante, en ocasiones, tus emociones pueden nublar tu juicio, llevándote a acalorados debates. Evitas regañar o importunar a los demás, aunque ocasionalmente flaquees en mantener la calma.

Sostienes el bolígrafo con el pulgar superpuesto a los dedos

Tus rasgos de personalidad dejan entrever una persona emocionalmente inteligente y sumamente expresiva. Tu capacidad para conectar profundamente con los demás es notable, convirtiéndote en un compañero cargado de emociones, dispuesto a brindar apoyo y escuchar atentamente. Sin embargo, esta riqueza emocional también puede llevarte a experimentar momentos de abrumación, especialmente si te falta resistencia mental. Las emociones ejercen una influencia monumental en tu vida, lo que a veces te sumerge en análisis exhaustivos y una reflexión intensa. En situaciones de relación o estrés, la ansiedad puede acecharte.

En el ámbito profesional, tu ambición y espíritu emprendedor se destacan. Tus mentes albergan ideas expansivas que, con frecuencia, puedes convertir en realidad. Encuentras tu lugar en campos que requieren innovación y originalidad, ya sea como productor, escritor, artista o músico, entre otros. Aborreces la monotonía laboral y las culturas de trabajo rutinarias.

Tu preferencia recae en compañías de almas afines, aquellas que no te sumen en un mar de sombras ni en confusión. Tu camino profesional se caracteriza por la pasión y la creatividad, donde las emociones se convierten en tu motor.

