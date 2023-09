El reto visual que te planteo hoy es un verdadero clásico, de esos que seguramente has enfrentado desde tu niñez. Se trata de descubrir las tres diferencias entre dos ilustraciones que, a simple vista, parecen idénticas. Aunque muchos se han sumado a la fiebre de los juegos virales, pocos pueden resistirse a este entretenimiento que nos brinda un respiro del estrés diario mientras pone a prueba nuestra agudeza visual.

A pesar de su aparente simplicidad, este desafío se vuelve más complicado de lo que uno podrías imaginar. La verdadera dificultad radica en el tiempo limitado: tan solo dispones de 9 segundos en total para identificar las tres diferencias entre las dos viñetas que te mostraré a continuación.

Sin embargo, antes de sumergirte en el reto visual de hoy, es importante destacar una regla que debes seguir antes de ganarte la medalla si logras superar la prueba, que ya te he adelantado, que no es sencilla. Para evitar que te quedes demasiado tiempo contemplando las ilustraciones, debes activar el cronómetro con una cuenta regresiva de 9 segundos. Sin embargo, si no logras encontrar las diferencias en ese tiempo, puedes extenderlo un poco más. ¿Listo para empezar? Entonces, activa tu cronómetro a la cuenta de tres, dos, uno… ¡Adelante!

Imagen del reto visual

RETO VISUAL | Tienes un coeficiente intelectual alto si puedes detectar las 3 complicadas diferencias entre una cesta de rábanos en sólo 9 segundos. | thesun

¿Has logrado descifrar la respuesta? No te precipites en pensar que es una tarea sencilla. Incluso si los 9 segundos han transcurrido, puedes seguir intentándolo, aunque debes tener en cuenta que el desafío aún no ha sido conquistado.

Solución del reto visual

¿Has logrado descifrar el reto? Si has descubierto la solución, mis felicitaciones. Este desafío visual no se encuentra entre los más simples. Sin embargo, si te ha resultado esquivo, no te preocupes. De todas formas, ahora puedes compartirlo con tus amigos y ver si son capaces de resolverlo.

RETO VISUAL | Aquí están las diferencias encerradas en círculos rojos. | The Sun

