Una broma que no agrado a muchos. La maestra de un kinder en México ha causado indignación en los usuarios de las redes sociales después de hacerle una broma pesada a una de sus alumnas y grabarlo para subirlo a su perfil de TikTok. Probablemente sus intenciones no eran malas pero eso no evito que la institución, para la que hasta hace poco trabajaba, tomara la drástica decisión de retirarla de sus filas.

Seguramente has visto videos en los que una persona acerca su ojo a una botella llena de agua y luego otro la aplasta hasta hacerla estallar. En eso consistió el ‘truco’ que la profesora recreo durante su clase en el colegio Santa Fe Institute, en México, donde dictaba clases a un salón de 3 años.

En las imágenes se ve a un grupo de niños mirando atentamente a su maestra, mientras ella les explica en que consiste la ‘artimaña’. “¿Quieres ver como se ve la magia? Pon tu ojo así”, dice la mujer y prosigue a aplastar la botella, haciendo que el agua que contenía salga volando hacía su ropa y el rostro de la pequeña.

En ese momento, todos en el lugar empiezan a reír, incluida la docente. Si bien la pequeña luce algo perpleja al inicio, no pasan más de unos segundos para que se una en carcajadas con sus compañeros. Probablemente la positiva reacción de la menor fue el indicativo de aprobación que la maestra necesitaba e hizo que se decidiera a subir el video a su perfil de TikTok.

Lamentablemente para la docente, la respuesta de las personas que vieron el clip no fue la que esperaba y terminó siendo acusada de fomentar el bullying en su aula. “Se necesita estar mal de la cabeza para hacerle algo así a un niño con toda la inocencia que ellos representan”, comentó indignada un usuario.

La gran cantidad de respuestas negativas hizo que el colegio pusiera manos en el asunto y tomara una medida que fue aplaudida por muchos en las redes sociales. “La persona que aparece en el video no forma más parte de nuestro instituto y ha sido denunciada ante las autoridades competentes”, señala el comunicado que compartió el Santa Fe Institute en su cuenta de Twitter.

