Un aterrador video ha empezado a viralizarse entre los internautas de TikTok, Facebook y YouTube. El material audiovisual, que ya es viral, fue grabado en México y su autor asegura que las sombras que se logran distinguir son duendes que aprovecharon la ausencia de las personas para usar el parque a sus anchas.

El usuario en TikTok registrado como José Quiroz ha dejado con el corazón en la boca a millones de internautas. Y es que las imágenes que publicó, para algunos, son lo suficientemente claras para asegurar que las sombras que aparecen pertenecen a unos pequeños duendes, los mismos que juegan y gritan divirtiéndose.

“El video lo grabé a las 3 de la mañana luego de escuchar unos extraños ruidos. Lo extraño es que ese parque nunca es visitado por nadie, ya que ahí suelen asaltar”, fue lo que escribió José Quiroz junto a su video. “Son las 3.27 am, salí al balcón a fumar un cigarro y me llevo la sorpresa de ver esto. Pero estoy completamente seguro que no son niños”, añadió el usuario de TikTok en su video que ya es viral en Facebook.

Cientos de internautas comentario que, efectivamente, esos seres eran duendes que están aprovechando que las personas se encuentran confinadas en sus hogares, para evitar el contagio del COVID-19, para salir y hacer sus travesuras. A José Quiroz pareció no importarle mucho lo que había grabado y decidió dejar el tema.

Sin embargo, días después subió otro video en TikTok explicando que, desde aquella grabación a los supuestos duendes, habían ocurrido cosas muy extrañas en su casa. Lo aterrador ocurrió segundos después.

Y es que mientras el explicaba y contaba lo que le venía pasando, alguien, o algo, empezó a tocar desesperadamente uno de sus muebles. El clip, que también ya es viral en Facebook, finaliza allí. Lo más espeluznante es que José Quiroz no ha vuelto a subir ningún otro video en la aplicación.

