La violencia contra la mujer es un problema que continúa afectando a la sociedad. Esta vez, Ari Gameplays (@arigameplays), una de las streamers más importantes de América de Latina, confesó que contratará a un equipo de seguridad porque teme por su seguridad en México. Todo quedó grabado en un video, ahora viral, que conmocionó a las redes sociales.

La desgarradora historia de Debanhi Escobar, la joven que su cuerpo apareció en una cisterna en un motel tras quedar sola en la carretera de Nuevo León, paralizó al mundo. A raíz de ello, se reflejó la actualidad insostenible que atraviesa el país mexicano, pues casi 20 mil mujeres continúan sin ser localizadas en territorio ‘azteca’, detalló Expansión política.

En este contexto, la ‘youtuber’ Ari Gameplays mostró su desazón por los índices de criminalidad. “Mi México me duele cada vez más, es muy feo lo que estamos viviendo. Qué difícil es despertarte y saber que tal vez no puedas regresar”, expresó.

Siguiendo esa línea, la residente de Monterrey comentó que aceptó tener seguridad personal, de acuerdo con Milenio. “Voy a tener guardias de seguridad. Yo soy una persona que salía mucho sola y ya voy a tener seguridad que me acompañe a donde sea que vaya. No voy a estar sola en ningún momento”, sostuvo @arigameplays.

Por qué Ari Gameplays usará escolta de seguridad

En medio de su streaming de la madrugada del viernes 22 al sábado 23 de abril, Ari Gameplays también explicó que la razón de su decisión se debe a la situación de violencia que viven las mujeres en su nación.

“Tuve que tomar una decisión que es muy fuerte, chicos. Ya llevaba como un año en que la gente me lo insistía. Esto no lo hago por mamona, no lo hago porque se me subió la fama a la cabeza, no. Lo hago porque tengo mucho miedo de salir un día y no volver”, indicó Ari.

¿Quién es Ari Gameplays?

AriGameplays es una de las mayores streamers hispanohablantes. Si bien alcanzó mucha fama en Twitch, algunos problemas hicieron que se mudase a Facebook Gaming, plataforma en la que ha seguido consolidándose hasta septiembre de 2021.