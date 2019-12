Ver un video de mascotas o de algún animal ya trae la ternura y diversión garantizada. Ahora, si los combinamos junto a la red social del momento el resultado será mejor de lo que imaginas.

Tik Tok es la nueva aplicación de la que todos están hablando. Es muy probable que si no eres muy activo en redes sociales no sepas de cuál estamos hablando. Es el dulce hogar de los videos divertidos y virales, no solo de los usuarios, sino también de nuestros amigos peludos.

Al igual que otras redes sociales, Tik Tok te trae lo mejor de su año con el Tik Tok Top 100. 10 listas de videos con los Top 10 de cada categoría en donde puedes encontrar desde trucos de belleza, bailes, virales y más.

Desde adorables gatitos hasta perros disfrazados, Tik Tok te trae lo mejor de su 2019 en la categoría Mascotas y Animales.

10. Esta no es la mascota que esperas al abrir la puerta

Llegas a tu casa y sin duda el primero en recibirte es tu pequeña mascota que, en este caso, no es tan pequeña. Por @divinefalcon0

9. Un cachorro pomeriano en un disfraz de panda

Mira todo el proceso que tuvo que pasar este pequeño para convertirse en panda. Por @huxleythepandapuppy

8. Un bebé jaguar nadando

¡Parece un gatito! Por @mokshabybee

7. Los perros salchicha más bonitos

“Uno de nuestros más famosos videos” es la descripción de este clip que se ha vuelto uno de los más visto este 2019. Míralo y entenderás el por qué. Por @hollyandhazelnut

6. Cuando un hámster no es lindo ni cariñoso

Al parecer alguien no tuvo un buen día. Por @ame269

5. Un hurón muestra sus pasos de baile

Este hurón si que tiene unos buenos movimientos. Por @friendlyquest

4. La historia de vida de este cachorro

Conoce a la familia de este lindo perrito. Por @beingbirch

3. ¿Qué esta pasando en la de este gato?

Este es el curioso debut de Marley en Tik Tok. Por @marleymalin

2. Dos tigres persiguen a un conservador de la vida silvestre

“No puedo creer que escapé” es la descripción de este video en el que se ve a un joven jugando con dos tigres que intentan capturarlo. Por @kodyantle

1. Un cazador de pollos profesional, que fue salvado de una jaula, recibe el mejor regalo de cumpleaños

El curioso regalo de cumpleaños n°5 a este felino es el video más visto de animales. Feliz día. Por @strykerthecat

