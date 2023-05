Un joven de Argentina se volvió viral en las redes sociales tras compartir detalles sobre la curiosa situación que protagonizó recientemente en un supermercado.

“Ayer la cajera del día, al cual voy siempre, me da el ticket y me dice ‘me anotas un celular, por favor’ y yo le dije ‘en serio? ahora hace falta?’ nos miramos, me dijo, no tranqui”, escribió el internauta, identificado en Twitter como @Franicrz.

En ese momento, no se percató de que la cajera le había pedido su número de teléfono con la intención de mantener contacto. Recién cuando llegó a su casa, dos horas más tarde, se dio cuenta, por lo que quedó totalmente sorprendido.

Foto: @Franicrz / Twitter

El tuit se volvió viral

La publicación de @Franicrz se volvió viral con más de 4 millones de reproducciones y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“¿Siempre dormís así?”; “¿Cómo vas a dormir así? Decime que cuando te diste cuenta volviste y se lo diste en un papel”; “No puede ser que seas así”, escribieron.

Mientras que algunos hicieron bromas al respecto, otros hombres aseguraron que, para ellos, es común no captar este tipo de indirectas. “Pero 2 horas es casi que inmediata la reacción para un hombre. La mayoría caemos 25 años después”, comentó una persona.

¿Cómo empezar a coquetear con alguien?

Las miradas, el humor sutil, las sonrisas o el demostrar un interés especial por alguien son algunas de las mejores técnicas para poder seducir a alguien.

Lo más adecuado es tener una conversación fluida, con toques de humor y que de vez en cuando le eches un cumplido. La comunicación no verbal es también esencial en este momento del filtreo y es que lo que no se dice con palabras se dice con el cuerpo y con los gestos.