Una artista de España ha utilizado sus redes sociales para alzar la voz contra una problemática que afecta a muchos creativos: las solicitudes de trabajo gratuito. Mediante su cuenta de Twitter, la usuaria @Neinei_art habló sobre el tema y arremetió en contra de quienes subestiman su obra y la de otras personas.

“Estaba pensando en si publicarlo o no pero me apetece hablar de esos ‘amigos’ que tenemos los artistas. Que hace 10 años que no te preguntan cómo estás, ¿¡Pero cómo le vas a decir que no a hacerle un encargo gratis!? ¡Si sois amiguismos! En fin, que le vaya bonito”, empezó diciendo la joven radicada en Cataluña.

En las imágenes publicadas se puede ver una conversación de WhatsApp en donde su supuesto amigo, a quien no ve desde hace 10 años, le pide que le haga un cuadro porque si lo hace otro artista este “le va a cobrar”.

Cuando Nei Nei le dice que ella también le cobraría porque es su trabajo, el conocido parece sentirse ofendido y responde: “Ye lo pido a ti como un favor, no como un trabajo. Pero bueno, que ya me pedirás tu algo no te preocupes”.

La artista, lejos de quedarse callada, le contesta: “Mira, llevo 10 años sin verte y sin saber de ti. No sé ni a qué te dedicas y no vivo en tu pueblo. No sé que te puedo llegar a pedir (más que respeto por el trabajo de los demás). Pero no te preocupes que si un día te pido que trabajes para mi te lo pagaré”.

El intercambio de palabras difundido por la artista se viralizó y miles de usuarios reaccionaron al tuit expresándole su apoyo.

“Qué narices tiene la gente. Yo he perdido la cuenta de los amigos a los que les he hecho encargos gratis. El último era un retrato del bebé de un ‘amigo’. Se casó unos meses después y adivina quién no recibió invitación “; “Menuda reina, jefaza, emperatriz, dios”; “Como lea el post te va a demandar... Que yo sé que tiene una amiga amiga que es abogada…”; “Madre mía la cara que tiene la gente…”; “No sé si reírme o llorar”; “La gente piensa que todo va por enchufismo o algo”, escribieron las personas.

¿Se puede vivir del arte?

Vivir del arte es una posibilidad real, pero a menudo implica enfrentar desafíos. En primer lugar, la diversificación de fuentes de ingresos es esencial. Muchos artistas exitosos combinan la venta de obras con otras fuentes, como la enseñanza, la participación en proyectos colaborativos o la comercialización de productos relacionados con su arte.

La construcción de una marca personal sólida y una presencia en línea efectiva también desempeñan un papel crucial. Las redes sociales y plataformas de venta en línea proporcionan a los artistas oportunidades para llegar a un público global, lo que puede traducirse en ventas y oportunidades adicionales. Además, participar en exposiciones, ferias de arte y establecer conexiones en la industria puede abrir puertas a oportunidades profesionales y financieras.

Si bien vivir del arte puede ser desafiante, muchos artistas demuestran que es posible mediante la combinación de pasión, dedicación y estrategias inteligentes para gestionar su carrera artística.

