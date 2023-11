La usuaria de Twitter @SaritaRW96 se volvió viral tras compartir una experiencia digital similar a encontrar un antiguo recuerdo guardado en una caja.

“Hoy me dio por mirar el drive y recordé que tenía una carpeta compartida con un ex en 2016″, escribió la joven española para referirse Google Drive, popular plataforma en donde se pueden almacenar documentos en la nube.

Según contó, su expareja tenía la costumbre descargar libros que a ella le gustaban para poder subirlos a una carpeta a la que ambos tenían acceso. “Él sabía que no podía comprar libros todos los meses (me encanta leer) y el los descargaba y los metía ahí”, aseguró.

Varios años después de haber terminado su relación, Sara volvió a encontrar la carpeta, pero se llevó tremenda sorpresa al descubrir que hubo actividad en el archivo tiempo después de que terminaran.

Luego de varios años, ve actividad en la carpeta de Google Drive que compartía con su novio

“Lo dejamos y hoy me di cuenta que siguió metiendo libros durante dos años”, reveló la joven. En una captura de pantalla, se ve que el chico, con el que salió durante el 2016, siguió compartiendo textos para ella pudiera leerlos durante el 2017 y 2018, época en que ellos ya no eran novios.

“No acabamos bien pero él siguió haciendo eso y me parece un detalle bonito”, agregó Sara, cuya publicación se viralizó y generó todo tipo de comentarios tales como “eso es amor” o “vuelve con él”.

Al respecto, la usuaria decidió dejar en claro que no piensa volver con su ex: “Es una etapa que ya pasó, tengo mi vida y el tendrá la suya”. Asimismo, comentó que “las relaciones son para saber lo que quieres y lo que no, dicho queda”.

¿Cuáles son las funciones de Google Drive?

Google Drive, una herramienta de almacenamiento en la nube, proporciona espacio gratuito para documentos y multimedia accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Su integración con aplicaciones como Google Docs facilita la colaboración en tiempo real para proyectos en equipo.

La capacidad de compartir archivos y establecer permisos personalizados simplifica la colaboración y comunicación en proyectos compartidos. La función de historial de versiones permite rastrear cambios y recuperar versiones anteriores de documentos.

Con herramientas de búsqueda avanzadas y la posibilidad de trabajar sin conexión, Google Drive optimiza el almacenamiento, la colaboración y la organización de archivos, mejorando la eficiencia en entornos individuales y colaborativos.