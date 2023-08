Paz Varales es una mujer de Argentina que utilizó su cuenta de Twitter para compartir la conversación que tuvo con un estafador. La publicación se volvió viral en la mencionada plataforma no solo por el hecho en sí, sino porque el ciberdelincuente le pidió disculpas a la afectada dando una excusa insólita.

En el primer mensaje, enviado vía WhatsApp, la víctima le escribió: “¡Buenas! ¿Estás en camino?”. Ante la falta de respuesta luego de dos horas, la usuaria envió un segundo mensaje tras darse cuenta de que la habían engañado: “¿Por $5.000 pesos jugás con los tiempos y las necesidades de la gente?”, agregó.

Solo algunos minutos después, el sujeto al otro lado de la línea hizo una confesión que tomó por sorpresa a Paz. “Estoy preso, mil disculpas. Me mantengo de esta forma”, explicó el estafador.

En los comentarios, la argentina reveló que ella había intentado comprar un sillón y que el ciberdelincuente le había pedido un adelanto de la mitad del pago total para la gasolina; sin embargo, dejó de recibir respuesta tras hacer esta primera transferencia.

Foto: @PazVarales

En poco tiempo, la publicación de Twitter se viralizó y superó el millón de visualizaciones. Los internautas, como es de costumbre, no desaprovecharon la oportunidad para comentar el incidente y compartir sus propias experiencias.

“Me parece un diez que te lo confiese. Mi familia hizo 800 km por un supuesto Airbnb (no había tal) y el sorete nos tuvo 3 horas metiendo verso de que estaba demorado mientras todos estábamos esperando en la puerta del edificio”; “Me pasó lo mismo hace un tiempo, con la diferencia de que estuve esperando el pedido después de haberle transferido $, me bloqueó y me dijeron que lo hicieron desde el penal cuando hice la denuncia”; “Y nadie piensa hacer nada con los celulares en la cárcel? Yo no lo puedo creer”, escribieron las personas.

¿Cómo evitar estafas al vender por internet? Sigue estos consejos

En internet se puede encontrar toda clase de productos sin necesidad de salir de casa; sin embargo, existen problemas como los estafadores de los que es necesario tomar precauciones.

Algunas de las cosas que debes tomar en cuenta para evitar ser víctima de estafas virtuales:

Para evitar que te devuelvan un producto falso o diferente al que entregaste, toma fotos y videos de tu producto incluyendo el número de serie para que así tengas las pruebas necesarias para demostrar que diste algo en buen estado.

No enviar otra dirección que no sea la registrada: en caso de vender algo, el usuario te manda un mensaje pidiéndote enviar el producto a una dirección diferente a la registrada. No lo aceptes, pues la cuenta podría haber sido hackeada.

Precaución con compradores de cuentas nuevas: a pesar de que no todos los compradores son estafadores, es importante tener en cuenta que son estos quienes suelen abrir cuentas nuevas frecuentemente para realizar devoluciones de artículos.

Encontrarte con el estafador en lugares públicos: si te encuentras vendiendo algo por internet y debes entregarlo en persona, es recomendable reunirse en un lugar público. Si solicitas al comprador reunirte en un lugar y este se niega, podrías estar en peligro.

