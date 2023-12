Son distintas las maneras en las que una persona puede ahorrar: ya sea estableciendo un presupuesto o reduciendo gastos innecesarios, existen distintas estrategias para administrar mejor el dinero; sin embargo, hay quienes recurren a opciones más extremas. Este es el caso de una joven argentina que se hizo viral al mostrar la drástica medida que aplicó para evitar usar su tarjeta de crédito. ¿De qué se trata?

Según la usuaria de X @ialions, una compañera suya le mostró un pedazo de hielo y, al creer que se trataba de algo para enfriar bebidas, la sorprendió al explicarle lo que realmente era.

“Mi amiga me dice mira lo que hice y yo ayyy que bueno hiciste hielo para el fernet!! Bueno no. Literalmente, congeló su tarjeta de crédito para NO USARLA(!!!)”, escribió en el tuit, en donde se puede ver la tarjeta congelada para que no pueda ser utilizada.

Foto: @ialions

La publicación se viralizó con más de un millón de visualizaciones y fueron cientos los internautas que mostraron su asombro por el acto en la sección de comentarios.

“Es una muy buena idea”; “Es buena para implementar”; “Perdón pero no me va a quedar otra”; “¿No era más fácil pausarla?”; “Feliz de saber que no soy la única que sufre con el ahorro a este nivel”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo vivir gastando menos?

Vivir gastando menos requiere planificación, disciplina y cambios en tus hábitos de gasto. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a reducir tus gastos y mejorar tu salud financiera: