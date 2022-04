Por medio de sus redes sociales, una azafata de Argentina denunció la discriminación que sufrió de parte de una conocida aerolínea durante una entrevista de trabajo. Al preguntar por qué no había quedado seleccionada, a Josefina Macchi le dijeron que se debía a su peso.

“Jamás pensé que iba a hacer esto, pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar”, empezó diciendo la chica, de 25 años de edad.

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar✈️ Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines. Sigo👇🏼 pic.twitter.com/1ISbvL0R7y — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

A continuación, explicó cómo se llevó a cabo la prueba: “En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra”.

“Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío). Todo es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema”, señaló.

Josefina indicó que, tras este ejercicio, hicieron salir a todos del salón. Luego, hicieron ingresar a algunos, entre los que estaba ella, para decirles que no habían logrado pasar esa etapa.

Macchi pensó: “Yo sabía que mi problema no era el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable… ¿Cuál podría ser el problema?”.

Entonces, la joven se acercó a la reclutadora y, en privado, le preguntó la razón por la que no había sido seleccionada para, en una próxima oportunidad, tener un mejor desempeño.

“Me acerco y le pregunto (en inglés) ‘Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?’ A lo que me contesta: ‘Honestly, you need to lose weight’ (Honestamente, necesitas bajar de peso)”, remarcó.

(“Honestamente, necesitas que bajar de peso”). Luego de eso vinieron los halagos de su parte “sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”👇🏼 — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

La trabajadora incluso le dijo que “eres muy linda, tienes muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso”.

Las cosas no terminaron allí, pues la reclutadora le dijo a Josefina “por favor, no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”.

El relato de la azafata se viralizó en Twitter y despertó la indignación de miles de usuarios.

La respuesta de la empresa

Según el medio Infobae, Emirates Airlines señaló tras la denuncia que están al tanto del “supuesto incidente” y que este se encuentra en investigación. Por otra parte, hicieron saber que, en Argentina, la compañía trabaja con la agencia Fly Right Intl. para el reclutamiento de personal.

En cuanto a los parámetros para elegir empleados, señalaron que lo único tipificado en cuanto a físico es que los tripulantes de cabina deben medir al menos 160 centímetros y alcanzar los 212 centímetros con el brazo estirado, y no tener tatuajes que puedan verse con el uniforme.