Daniela Iozzia es una joven de Argentina que utilizó sus redes sociales para contar su trágica historia de amor. “Le di una casa, trabajo y lo mantuve económicamente durante un año”, empezó escribiendo la usuaria, cuya publicación se viralizó en Twitter con más de 89 mil ‘me gusta’.

Según contó, el pasado miércoles una chica le escribió para contarle que había estado con su exnovio cuando ellos estaban en una relación y vivían juntos. “Le di todo, hasta lo que no tenía,y agarraba mi plata y se iba al telo con otra”, señaló la joven.

Ayer me llego un mensaje de una chica contándome que mi ex se la garchaba cuando era mi novio y vivíamos juntos. Le di una casa, trabajo, lo mantuve económicamente mas de un año, le di todo, hasta lo que no tenia, y el hijo de mil puta agarraba mi plata y se iba al telo con otra+ — Daniela (@Dani_iozzia) June 9, 2022

Daniela agregó que, durante la relación, su entonces pareja iba a dormir a su vivienda luego de estar con la amante. Además, reveló que él “no se cuidaba” a la hora de estar con ella. “Asco, eso siento. Conviví con un total desconocido”, agregó.

A lo anterior se suma que la usuaria tuvo que recibir asistencia médica, ya que su exnovio la trataba “de loca” ante cualquier consulta que le hacía.

“Imagínense que empecé terapia para ser mejor novia. Padecí ataques de pánico, ansiedad, depresión y me lastimé porque él siempre me hacía saber que yo no era suficiente y se podía oír en cualquier momento”, contó. “Nunca sean así”

+ ataques de panico, ansiedad, depresión, lastimarme,xq siempre m hacia saber que yo no era suficiente y se podía ir en cualquier momento. Tratándome de loca ante cada cosa q preguntaba. Y mientras tanto diciéndole a otra q nunca lo habían garchado así. Nunca sean asi de soretes — Daniela (@Dani_iozzia) June 9, 2022

Luego de que esta primera publicación se volviera tendencia y llamara la atención de miles de usuarios, Daniela publicó otro tuit afirmando que se enteró de que su exnovio le había sido infiel con otra mujer. “Apareció otra. No solo me hacía infiel con una sino con dos y andá a saber las que no me cuentan. Lo quiero prender fuego”, expresó.

Finalmente, la joven contó que, en lo que parece ser un efecto del karma, su expareja la pasa mal desde que acabaron su relación: “Lo más gracioso es que se hace limpiezas porque le sale todo mal, literal está re yetado. Si sos una basura, ¿Qué te va a salir bien? Todo vuelve, así que acostumbrate a vivir así”, concluyó.

Cómo descubrir una infidelidad

Hay varias claves para saber si tu pareja es infiel y te engaña. Según el sitio psicologiaymente.com, estas son algunas de ellas:

Señales visibles: Resulta que estás haciendo algo y ves que la camisa de tu pareja desprende un fuerte olor a perfume de mujer; tu pareja llega a casa y tiene una mancha de pintalabios en cuello o llega del trabajo con el cabello despeinado. Estas pueden ser señales indicadoras de que algo puede haber pasado. Ahora bien, una sola ocasión no es suficiente como para dudar de alguien. Distintos sería si esto ocurre en repetidas ocasiones.

Cambio de hábitos: Conoces perfectamente a tu pareja porque conviven juntos muchos años. Pero lleva unos meses comportándose de forma extraña y ha adoptado hábitos que antes no tenía. Por ejemplo, revisa su smartphone cada día antes de acostarse y se pasa horas enganchado al aparato cuando sale de trabajar. Encima, cuando le preguntas con quién habla tanto, evita responderte, se muestra tenso y te oculta las conversaciones.

No sabe que responde o no concuerdan sus historias: No solamente se muestra tenso u oculta conversaciones, sino que cuando le haces una pregunta, como por ejemplo, “¿qué has hecho al salir del trabajo?”, no sabe qué responder.

Se pone a la defensiva: Y claro, a ti te extraña su comportamiento, por lo que le preguntas algo para que te lo aclare. En vez de actuar de manera serena, sabiendo que no tiene nada que ocultar, resulta que se enfada y al final evita responderte. No hay motivo para ponerse así, a no ser que esconda algo.

Muchas horas de trabajo: Las personas infieles suelen utilizar el trabajo como excusa. Si antes solía trabajar sus 8 horas diarias, ahora sale siempre más tarde de la faena, incluso tiene que irse de viaje con la empresa y ahora también trabaja los sábados... Estos son algunos indicadores que pueden hacerte sospechar de sus verdaderas intenciones.

Quiere ir solo a todos lados: Puede que su relación no pase por su mejor momento, pero nunca se había comportado de manera que evitaba tu presencia en muchas situaciones. Ahora prefiere estar solo en la habitación o ir solo a cualquier lugar. Evidentemente todo el mundo necesita su espacio, pero este no es el motivo de su actitud.

Presta excesiva atención a su aspecto físico: Presta mucha atención a su aspecto físico, se viste mejor, usa aftershave todos los días e incluso vuelve al gimnasio pese a tenerlo olvidado. Se comporta igual que cuando comenzaba la relación contigo, pero que con el tiempo parecía haber olvidado.

