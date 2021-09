Una usuaria de Twitter ha conmovido a miles de usuarios tras dar a conocer la emotiva historia de su abuelo, un hombre que lamentablemente ya falleció, pero que se las arregló para estar “presente” el día de su cumpleaños. Su emotivo relato se ha vuelto viral con más de 31 mil ‘me gusta’ en la mencionada red social.

Cris Simó contó que, a lo largo de su vida, Juan, su abuelo, fue un pilar fundamental y que como ambos amaban de la lectura, este le regalaba un libro en cada cumpleaños suyo. Al parecer, tras estar al tanto de su situación de salud, el hombre dejó preparado el que sería el próximo regaló de su nieta. Lo escondió y pidió que lo entregaran el día de su onomástico.

“Mi abuelo me ha regalado un libro por mi cumple todos los años desde que sé leer. Hoy hemos celebrado mi primer cumple sin él y lo que menos me esperaba era recibir el último libro que le pedí. Pues lo compró y lo dejó escondido antes de morirse. Y hoy me lo han dado. El mejor”, contó Cris. El libro en cuestión era ‘Amapolas en octubre’, de Laura Riñón.

Foto: Twitter

Como era de esperarse, su publicación arrasó en Twitter consiguiendo en algunas horas miles de reacciones.

En otro tuit, la joven dio detalles de la forma de ser de su abuelo, un hombre que siempre se las arreglaba para salir adelante pese a las adversidades. “Desde pequeño pudo estudiar, leer, instruirse. No se puede entender el carácter de mi abuelo sin tener esto en cuenta… A mi abuelo los libros le salvaron la vida. Y gracias a esto se convirtió en la persona más culta que he conocido. Era una biblioteca andante”, aseguró.

Hilo sobre la historia de mi abuelo Juan, un hombre increíble que vivió de una forma única 💛 pic.twitter.com/XCpJ5r6oue — Cris (@cris_simoo) August 27, 2021

La historia recibió emotivos mensajes que se identificaron con su caso. “Las personas que hemos tenido abuelos con historias tan únicas somos afortunadas”, comentó una usuaria.

Te puede interesar: