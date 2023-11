Harley Watson es una peluquera británica de 24 años que, en abril de 2021, aceptó ayudar a una amiga que estaba preparándose para ser esteticista y accedió a que le hiciera un tratamiento para las pestañas; sin embargo, jamás imaginó que la experiencia se convertiría en una “pesadilla” que le dejaría graves secuelas.

Según contó la joven inglesa, el tratamiento en cuestión era parte de una tendencia de TikTok y fue recomendada por celebridades como Kim Kardashian. El tratamiento, compartido mediante el hashtag #lashserum, consiste en aplicar un suero sobre las pestañas para teñirlas y así dar la sensación de que tienen mayor volumen.

Lamentablemente, el producto utilizado provocó que el área que rodea los ojos de Watson se pusiera morada. Además, su rostro se hinchó y presentó una severa alergia que la obligó a dejar su trabajo. Todo esto ocurrió a pesar de que, según su testimonio, había realizado todas las pruebas recomendadas.

“Quería que me tiñeran las pestañas y me hicieran la permanente, y ella se ofreció. Me hizo una prueba exhaustiva en la piel y esperamos las 48 horas recomendadas para ver si había reacción. Fotografié los puntos de prueba, que eran hileras ordenadas de puntos, y dos días después no había cambios, así que seguimos adelante y lo hicimos”, dijo la joven en conversación con The Sun.

Dos días después, tenía los ojos hinchados y sentía mucha picazón: “La zona de la prueba del parche también se había convertido en una monstruosidad roja. Estaba teniendo una reacción alérgica grave al tratamiento”.

“Me desperté horrorizada”

“Al día siguiente me desperté horrorizada. Enormes círculos rojos se habían desarrollado alrededor de mis ojos... Sentía como si alguien me hubiera frotado papel de lija por toda la cara”, agregó.

Debido a su aspecto, los clientes abandonaban su salón de belleza y se negaban a ser atendidos por ella. “Parecía una víctima de la peste. Una clienta estaba horrorizada y me preguntó si podía ‘contagiarse’ de lo que tenía... La gente salía del salón antes de que yo pudiera decir nada”, recordó.

Afortunadamente, su condición mejoró con el tiempo, pero dos años después del incidente debe seguir tomando medicamentos. Hoy, prefiere ser cuidadosa con los trucos de belleza que ve en las redes sociales.

“Toda la tendencia de TikTok da miedo”, indicó. “Es difícil creer que una cita de belleza de 40 minutos acabara dejándome cicatrices de por vida”.

Lo que debes tener en cuenta al someterte a un tratamiento de belleza

Antes de someterse a cualquier tratamiento de belleza, es crucial investigar y seleccionar un profesional calificado y reputado. Buscar referencias, leer reseñas y confirmar las credenciales del especialista son pasos esenciales para garantizar un procedimiento seguro y efectivo.

Además, es fundamental programar una consulta previa para discutir las expectativas, posibles efectos secundarios y el tiempo de recuperación.

Durante el tratamiento, es vital seguir las instrucciones del profesional al pie de la letra y comunicar cualquier inquietud o reacción adversa de inmediato. Evita la exposición innecesaria al sol y utiliza solo productos recomendados por el especialista.

