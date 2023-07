Era la hora del almuerzo y un grupo de albañiles cordobeses (Argentina) no podían con el hambre, pero había un gran problema pues no llevaron lonchera, tampoco para el menú. Lo que tenían era imaginación de sobra, por lo que cogieron una lata a la que prendieron fuego y una pala sobre la cual se vertió el aceite. El ingenio de estos hombres, de inmediato, se hizo viral en TikTok ganándose los elogios de todos.

El Doce TV (@eldocetv) nos muestra a empleados de construcción siendo grabados cocinando una milanesa de forma poco tradicional: utilizando una de sus herramientas de trabajo la cual asearon previamente.

Los improvisados chefs, Beto (28) y ‘Chancha’ (29), apelando al típico humor cordobés explican lo que están haciendo para el almuerzo y vemos que la pala cumple la función de una sartén sobre la cual el trozo de carne se cocina de forma pareja.

@eldocetv Marche una milanesa "a la pala" 😅 👀 ¿Alguna vez te dijeron "hay que agarrar la pala"? Bueno, estos albañiles cordobeses se la tomaron de forma literal y decidieron cocinar sobre la pala de la obra. El video se volvió viral en redes sociales. 😂 ♬ sonido original - eldocetv

El video fue todo un éxito en TikTok e Instagram y, de inmediato, más de una persona desea ver a estos maestros de la gastronomía en realitys culinarios como el popular MasterChef Argentina.

“¿Alguna vez te dijeron ‘hay que agarrar la pala’? Bueno, estos albañiles cordobeses se la tomaron de forma literal y decidieron cocinar sobre la pala de la obra. El video se volvió viral en redes sociales”, se lee en la leyenda de la publicación.

“Córdoba, no lo entenderías”, “yo trabajé con ellos, son unos capos”, “mi Córdoba querida”, “estaba sucio el hornito, pero la pala no”, “¿Qué parte de Europa es?”, “esa pala no sirve más”, “ja, ja, ja, cómo sobrevivir en las obras”, “que no lo vean en Palermo, 20k la milanesa a la pala con ensalada de balde albañil”, fueron algunos de los comentarios dentro del video viral.

