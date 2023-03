Fue a un hostal para alquilar una habitación, todo iba bien cuando dejó sus cosas en el cuarto, pero cuando fue al baño todo cambió al ver algo que lo dejó con la boca abierta, pues el baño era tan pequeño que no cabía ni siquiera en la ducha, por lo que su reacción llegó a TikTok donde rápidamente se hizo viral.

El extraño suceso tuvo lugar en Concepción, Chile, cuando Rabindranat (@e4bindranat) viajó hasta esta ciudad hospedándose en el Hostal Concepción. Cuando dejó sus cosas fue al baño y no podía creer que delante de él tenía un espacio tan pequeño que a las justas podía lavarse las manos.

“Pruebe estas lujosas instalaciones del ‘Sherraton’”, dijo bromeando. Pero, esto no sería todo pues al intentar sentarse en el inodoro lo hizo con mucha dificultad, sus piernas chocaban con la pared, no tenia mucho espacio para moverse.

Mira aquí el video viral

Nuestro amigo, que tiene contextura gruesa, quiere entrar a la ducha, pero esta es tan pequeña que la puerta choca con su barriga y, con suerte, podría dar uno o dos pasos para enjabonarse. En vez de molestarse, Rabindranat prefirió el humor.

El clip viral está cerca del millón de vistas y los comentarios jocosos no se hicieron esperar: “el baño para los mininos, ja, ja ¿Dónde queda para no ir?”, “el baño de Kidzania”, “te equivocaste, ese es el baño de los niños”, “baños solo para Barbies, diga dónde es porque yo tampoco quepo ahí”, “es un baño de bajo riesgo porque no tiene oportunidad de caerse para ningún lado”.