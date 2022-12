En 2014, María Elena Garay se hizo viral por su particular forma para describir un hecho violento en su barrio en Chile; desde entonces se hizo conocida como “La Mojojojo”, pero a 8 años de su inusitada fama en redes sociales, este 2022 reapareció en TikTok para hacer un pedido especial: que dejen de llamarla de esa manera, pero nunca pensó que el apodo que tanto le molesta volvería a estar en boca de todos una vez más.

La “fama” inesperada de María Elena

Nuestra protagonista, en ese entonces de 60 años, fue entrevistada por la prensa local para dar el relato de diversos incidentes que tuvieron lugar en su vecindario, los cuales terminaron en peleas que tuvieron como estrellas principales cuchillos y navajas. En principio, nada de esto sería sinónimo de risas, pero la forma cómo la mujer lo narró quedó inmortalizado hasta la eternidad con millones de carcajadas de por medio.

“...Y aparecieron todas, todas, las Calilas, la Mojojojo, La Maiga, todas esas aparecieron allá con sables y de ahí nosotros salimos con unos cuchillos para afuera.. Y en la noche, yo cansada me acosté, yo sentía que me gritaban: ‘vieja sapa, maraca, ‘culiá’, te vas a tener que ir, te encanamos y nos vinimos en libertad’”.

“No me digan más ‘la Mojojojo’”

su momento, este extracto dio la vuelta por todo YouTube y no se supo más de “La Mojojo”, hasta el 2022 cuando María Elena, haciendo uso de la red social del momento, TikTok, hizo su inesperada reaparición, pero para hacer un deslinde de la fama que ha ganado y que no le gusta.

La mujer sorprendió a todos al hablar desde su propio canal (@lachauchaoficial) donde dejó en claro que está cansada que la vean en la calle y le griten cosas como “la Calila” o “la Mojojo”.

“Miren chiquillos ¿cómo están? Miren, chiquillos, les voy a poner algo bien en claro: yo no soy ‘la Maiga’, ni ‘la Mojojojo’, ni ‘la Calila’... yo soy ‘la Chaucha’ de todos los videos que ustedes pongan... yo los quiero mucho... pero no me digan más ‘la Mojojojo’, porque yo soy ‘la chaucha’. Los amo mucho, besitos”.

Prometen no volver a llamarla ‘la Mojojojo’

El video tiene menos de un día de ser compartido en TikTok y cuenta con poco más de 1 millón de vistas, con miles de usuarios que han caído rendidos ante la sinceridad de ‘la chaucha’: “buena, ti Chaucha, la amo”, “todo Chile la quiere”, “saludos desde Talcahuano, tia Chaucha, yo le decía ‘la Mojojojo’”, “te hemos nombrado mal todo este timpo. Gracias por hacernos reír con ese clásico ‘chauchita’”, “esas son las otras, las que encanaron”, “prometo que algún día haré un video animado de su viral”, “faltaba aclarar esa parte”, “un abrazo, tía. Ojalá pudiera leer mi comentario, yo soy el que le hizo el remix en YouTube”.