Leah es una joven, aparentemente de Reino Unido, que ha dejado boquiabiertos a muchos usuarios con su más reciente accionar. Resulta que ella ama tanto su trabajo en un supermercado que se tatuó un carro de compras. Sí, tal y como acabas de leerlo.

En un video que publicó la chica en su cuenta de TikTok (@leahlovesthevamps), ella afirmó que se siente muy bien laborando en Asda, una cadena de hipermercados británica que fue fundada en Leeds, según indica Wikipedia.

Usando su uniforme del mencionado supermercado, Leah aseguró que, en un inicio, dijo en broma que se iba a realizar un tatuaje de un carro de compras debido al gran cariño que le tiene a su centro de labores. Lo curioso es que después sí se animó a hacérselo.

Justamente, en el clip, ella mostró su tatuaje, el cual está en su muñeca izquierda. El diseño no tardó en generar impacto en TikTok. Muchos usuarios no podían creer lo que hizo, de acuerdo a información brindada por The Sun en su página web.

Si bien el video fue publicado el 10 de julio del presente año, hasta ahora sigue dando que hablar en la mencionada red social. Pero eso no es todo, ya que nos hemos dado cuenta que ya tiene presencia en otras populares plataformas.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: