Hoy en día, muchas personas deciden crearse un canal de YouTube para generar contenidos y monetizar. Ese precisamente es el caso de una anciana de 87 años llamada Ninfa que se ha convertido en una youtuber. La mujer de la tercera edad, que vive en Guerrero (México), comparte clips de recetas de comidas. Ahora último difundió un video viral donde pide ayuda para que pueda vivir de sus grabaciones. Ella ha conmovido en varias redes sociales.

En agosto de 2019 creó su canal ‘Cocinando con Ninfa’, pero por falta de recursos, como una cámara para grabar sus videos y una computadora para editarlos, recién el 13 de abril de 2020 publicó su primer video. “Hace un año, cuando pude tener un celular para que me grabaran, yo me puse muy feliz”, manifestó en su clip compartido el 10 de abril del presente año.

“Me miraba mucha gente. En poco tiempo llegué a 100 suscriptores. En septiembre de 2020, algunos de mis videos tenían más de 2 mil vistas y gracias a ustedes pude llegar en octubre de ese mismo año a 4 mil suscriptores”, contó.

Debido a ello, la anciana creyó que alcanzaría en poco tiempo las 4 mil horas de reproducción, pero lamentablemente no pudo. “Yo solo les pido que me apoyen reproduciendo mis videos y compartiéndolos con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan ver preparar mis comidas”, manifestó.

“Y algún día también poder monetizar y quizás vivir de eso los días que me faltan. Como ustedes saben, yo soy una persona mayor y pobre, que ya no puede trabajar, pero sí puedo compartirles mis recetas sencillitas que sé, con mucho cariño para toda la gente”, agregó.

Sus palabras conmovieron bastante a miles de usuarios de diferentes redes sociales, quienes aseguraron que “ella es muy dulce”. “De todas formas, soy feliz haciendo las recetas. De todas formas, una ayudita no estaría mal porque yo ya no me puedo ganar ni un peso en otra cosa”, indicó la mujer de la tercera edad.

“De todas formas, es para mí como un trabajo porque de lo poquito que tengo, me pongo a hacer la comidita para que vean cómo se hace en Guerrero”, añadió. Su video viral en YouTube ya posee más de un millón de reproducciones. Su canal, en tanto, ya cuenta con más de 690 mil suscriptores.

